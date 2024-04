Milan Inter decisiva per lo scudetto? Tutte le combinazioni dopo la vittoria contro l’Udinese dei nerazzurri

Ormai siamo al conto alla rovescia per lo scudetto dell’Inter. Classifica alla mano, con 14 punti di vantaggio sul Milan, la prima partita utile il trionfo è proprio il derby di lunedì 22 aprile. Nessuna combinazione può consegnare il tricolore alla squadra di Inzaghi già col Cagliari. L’Inter può esultare a San Siro se dal prossimo turno uscirà con lo stesso risultato del Milan: a quel punti basterà vincere con i rossoneri per lo scudetto.

Dunque: con sei punti delle prossime due gare il trionfo sarebbe matematico. Nel derby, in verità, potrebbe bastare anche il pari se nel prossimo turno il vantaggio in classifica dovesse aumentare, in virtù di un pareggio o di una sconfitta dei rossoneri. Viceversa, se la squadra di Inzaghi dovesse fermarsi col Cagliari e il Milan dovesse vincere, a quel punto la prima gara utile per lo scudetto nerazzurro sarebbe la sfida interna con il Torino.