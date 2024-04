Milan Inter, dato horror nei derby: per l’ottava volta consecutiva i nerazzurri sono i primi a segnare

Milan Inter, dato horror nei derby: per l’ottava volta consecutiva i nerazzurri passano in vantaggio. La statistica dopo la rete di Acerbi

Milan Inter si sblocca con la rete di Acerbi dopo 17′ sugli sviluppi di calcio d’angolo: pessima gestione della difesa rossonera che lascia da solo il difensore in grado di insaccare il gol del vantaggio. Come riportato da Giuseppe Pastore, per l’ottava volta consecutiva sono i nerazzurri a sbloccare il match.

STATISTICA – «L’Inter segna l’1-0 nel derby per l’ottava volta consecutiva – per la terza volta negli ultimi cinque derby, sugli sviluppi di un calcio d’angolo».