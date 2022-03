Milan e Inter, la convalescenza non è ancora terminata

Il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter ha fornito qualche risposta confortante per i rossoneri e nessuna per i nerazzurri

(Di Sandro Dall’Agnol) – Senza reti e con pochissime emozioni: non si può dire che Milan e Inter abbiano riscaldato la fredda serata di San Siro. La gara d’andata della semifinale tutta meneghina della Coppa Italia è finita in archivio tra parecchi sbadigli e la promessa di ritrovarsi tra una cinquantina di giorni, magari in condizioni migliori.

Perché l’avvicinamento al terzo derby della stagione era stato intriso di domande e interrogativi sullo stato di salute di due protagoniste anche della Serie A. Ebbene le risposte sono state tutto fuorché esaustive e confortanti. O meglio, lo sono state solo in parte.

Un mezzo sorriso sulla bocca di Stefano Pioli è in effetti giustificabile. Il Milan ha senza dubbio affrontato con più energia e determinazione la sfida, rispetto alle precedenti, scialbe prestazioni contro Salernitana e Udinese. E qualche solletico a Samir Handanovic, soprattutto con Saelemaekers e Leao, i rossoneri lo hanno procurato. Peccando però il più delle volte negli ultimi trenta metri, laddove è mancata qualità e incisività per meritare fino in fondo il primo round.

