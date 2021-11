Il Milan batte la Roma 2-1 all’Olimpico e resta in vetta alla classifica, decisivi i gol di Zlatan Ibrahimovic e Kessie. Squillo importante…

È uno squillo potente che arriva dall’Olimpico: il Milan supera anche questa prova, in 10 per oltre mezz’ora, dopo aver dominato e fatto la differenza con quel «magnifico quarantenne di Ibrahimovic» – riporta così l’edizione de Il Giornale in edicola questa mattina.

Ora il Porto in Champions League e infine l’Inter prima della sosta per le Nazionali.