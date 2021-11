Di Canio: «Roma Milan? In undici contro undici non c’è stata partita»

Paolo Di Canio dice la sua su Roma Milan, ecco le parole ai microfoni di Sky Sport, dell’ex giocatore della Lazio

Paolo Di Canio dice la sua su Roma Milan, ecco le parole ai microfoni di Sky Sport, dell’ex giocatore della Lazio:

«Abbiamo visto 60 minuti di lezione di calcio del Milan alla Roma. Poi la partita è cambiata dopo l’espulsione giusta di Theo Hernandez. Undici contro undici però non c’è stata partita. Questa squadra gioca veramente bene a calcio, non sono state costruite chiarissime palle gol ma non c’è stata partita, anche se poi la Roma di cuore poteva anche pareggiarla».