Milan in emergenza: da gennaio Pioli studia le alternative

Il Milan farà a meno di Kessié, Bennacer e Ballo Touré a gennaio. Pioli sta già studiando le soluzioni a centrocampo. Le alternative

Il Milan si troverà in emergenza nel corso del mese di gennaio. Infatti, Kessié, Bennacer e Ballo Touré saranno convocati per la fase finale della Coppa d’Africa, in programma nel mese di gennaio. I tre salteranno sicuramente Roma, Venezia e Spezia a causa della fase a gironi.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Pioli sta già studiando le alternative. Tonali, Krunic e Bakayoko ovviamente sono i tre che faranno le veci in mediana, con il terzo che deve però trovare la forma al più presto. Oltre al 4-2-3-1, però, il tecnico rossonero starebbe pensando al 4-4-2, con Ibra e Giroud punte di peso.