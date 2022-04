Milan in Champions: la qualificazione vale già 30 milioni di euro

Il Milan ha ottenuto l’aritmetica qualificazione alla Champions League: l’ingresso al momento vale già 30 milioni di euro

Con la vittoria di ieri sera contro la Lazio, il Milan ha centrato l’aritmetica qualificazione alla Champions League con 4 giornate di anticipo sulla fine del campionato. Come riportato da Calcio e Finanza, la seconda partecipazione consecutiva vale già almeno 30 milioni di euro.

L’UEFA infatti nei prossimi tre anni concederà ai club un totale di due miliardi di euro per la partecipazione alla massima competizione europea, con la cifra che verrà divisa in questo modo:

– Il 25% del totale è destinato alle quote di partenza (500,5 milioni di euro rispetto ai 488 milioni del 2018/21), pari a 15,64 milioni di euro per ciascun club;

– Il 30% è destinato agli importi relativi alle prestazioni (600,6 mln di euro rispeotto ai 585 del triennio precedente);

– Il 30% sarà assegnato in base alla classifica dei coefficienti di rendimento decennali (600 milioni rispetto ai precedenti 585);

– Il restante 15% è relativo alle quote variabili del market pool (300,3 milioni rispetto ai precedenti 292).

In base a ciò il Milan è sicuro quindi di incassare già i 15,64 milioni di euro per la partecipazione, e come minimo, considerando il peggiore dei risultati sportivi (quarto posto in campionato ed eliminazione dalla Champions senza vittorie), altri 5 milioni di euro dal market pool. Poi verrà aggiunta la quota legata al ranking storico, che in questa edizione della competizione ha fruttato ai rossoneri 17 milioni di euro: questo dipenderà anche dalle altre partecipanti.

Oltre a questi premi sicuri poi si dovranno aggiungere i ricavi dal botteghino per le tre gare casalinghe dei gironi: gli stadi torneranno al 100%, una novità rispetto alla scorsa stagione.