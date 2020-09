Milan imbattuto contro il Crotone in Serie A: i precedenti

Il Milan domani sera affronterà il Crotone neopromosso in Serie A. I rossoneri possono vantare dei precedenti positivi

Il Milan domani sera affronterà il Crotone neopromosso in Serie A. I rossoneri possono vantare dei precedenti positivi contro i calabresi: nelle uniche quattro partite nella massima serie tra le due squadre, il Milan ha riportato tre vittorie e un pareggio. Nella stagione 2017/2018 i ragazzi di Vincenzo Montella vinsero per 3 a 0 all’esordio in campionato grazie alle reti di Frank Kessie e Patrick Cutrone. L’ultima partita tra le due compagini risale al 6 gennaio del 2018, quando i rossoneri ebbero la meglio di misura per 1 a 0 a San Siro.