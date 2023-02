Milan, il punto di Cardinale: fiducia a Pioli e al progetto rossonero

Gerry Cardinale è tornato ieri sera negli Stati Uniti dopo aver assistito al match del suo Milan contro il Tottenham

Dopo una tre giorni di fuoco, Gerry Cardinale ha lasciato Milano qualche ora fa per tornare negli Stati Uniti. Il patron del Milan ha assistito da vicino alla vittoria di Champions League contro il Tottenham. Una vittoria di prestigio che si aggiunge a quelle del derby di andata e con la Juventus. Diciamo che il numero uno di Red Bird è un buon talismano per la squadra di Pioli.

Nel suo punto della situazione fatto a pranzo con Paolo Maldini e l’a.d. Furlani il proprietario del Milan ha espresso massimo fiducia per il tecnico. Cardinale ne apprezza lo stile di gioco, definito all’inglese. Gli alti e bassi, per lui che vive di sport ad alto livello, possono capitare. La strategia del club non si discosterà da ciò che è stato negli ultimi anni. Sostenibilità come parola d’ordine, no alle spese folli e una continuità nel progetto che deve essere dimostrata da nuovi traguardi sportivi. La qualificazione ai quarti di Champions League, ad esempio.