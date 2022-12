Milan, il minutaggio dei nuovi acquisti: in testa De Ketelaere

Vediamo insieme il minutaggio degli acquisti estivi del Milan: in testa il belga Charles De Ketelaere, segue Origi

Charles De Ketelaere: 18 presenze (13 in Serie A, 5 in Champions). 797 minuti totali

Divock Origi: 14 presenze (10 in Serie A, 4 in Champions League). 502 minuti totali.

Sergino Dest: 9 presenze (5 Serie A, 4 Champions). 373 minuti totali.

Malick Thiaw: 4 presenze (Serie A) 123 minuti totali.

Yacine Adli: 4 presenze (Serie A) 114 minuti totali.

Aster Vranckx: 4 presenze (Serie A) 45 minuti totali