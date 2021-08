Milan, il bilancio delle amichevoli: i numeri dell’estate rossonera

Si chiude con la vittoria sul Panathinaikos il precampionato del Milan. Ecco un bilancio dell’estate dei rossoneri

Il Milan entra nella settimana di avvicinamento all’esordio in Serie A vincendo l’ultima amichevole contro il Panathinaikos con il risultato di 2-1. Finisce quindi con3 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta ai rigori il precampionato dei rossoneri.

I numeri sono comunque confortanti, specie quelli difensivi. Se per l’attacco i 14 gol segnati sono condizionati dalle due goleade con Pro Sesto e Modena, il dato delle 2 sole reti subite con gare toste come Nizza, Valencia e soprattutto Real Madrid è incoraggiante per i prossimi impegni dal peso specifico più elevato.