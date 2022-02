ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zlatan Ibrahimovic insieme alla squadra oggi a Milanello, ma l’attaccante svedese si è allenato in palestra e non in gruppo

Ibrahimovic, quindi, prosegue il suo percorso di recupero dopo l’infiammazione al tendine d’Achille.