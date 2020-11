Milan, i rossoneri mai hanno battuto il Lille in partite ufficiali: i precedenti

Ecco i precedenti della storia che il Milan ha avuto con il Lille. Continua la striscia negativa dei rossoneri contro il LOSC

Quella fra Milan e Lille di ieri sera era la terza partita ufficiale che le due squadre giocavano contro nella loro storia. I precedenti, non sorridono al Diavolo. Infatti, mai i rossoneri hanno vinto contro il club del nord della Francia. Oltre a ciò bisogna dire anche che nemmeno mai il Milan ha segnato un gol contro il Lille.

Gli altri 2 precedenti risalgono ai gironi della Champions League 2006/2007 (che poi il Milan di Carlo Ancelotti vinse), in cui il Diavolo pareggiò l’andata per 0-0 in terra francese, e perse 0-2 a San Siro a qualificazione già ottenuta. C’è però un altro precedente fra le due squadre: la finale di Coppa Latina del 1951. Qui il Milan vinse 5-0 con 3 gol di Gunnar Nordahl e 1 di Renzo Burini e Carlo Annovazzi. Questa competizione, era autorizzata dalla FIFA, anche se quest’ultima non ne ha mai riconosciuto l’ufficialità. Perciò si può tranquillamente dire che in gare ufficiali, il Milan non ha mai battuto il Lille. Vedremo nel ritorno del prossimo 26 novembre i rossoneri sfateranno questo tabù.