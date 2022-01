Milan, Giroud luci e ombre: il dato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Buono lo score di Olivier Giroud in questa prima parte di stagione: i dati, però, raccontano anche una criticità. In vista della partita tra Venezia e Milan, questo è quanto scrive la Lega Serie A nel match program:

«Olivier Giroud ha segnato cinque gol in questa Serie A TIM – già uno in più rispetto a quanto fatto nello scorso campionato con il Chelsea – tuttavia, le cinque marcature dell’attaccante del Milan sono arrivate tutte in casa, mentre, in trasferta, in campionato, non va a bersaglio da dicembre 2020, contro il Wolverhampton».