Milan, giovedì senza Ibrahimovic e Saelemaekers ma con un Hauge in più

Hauge potrebbe essere l’uomo designato a colmare il buco lasciato dagli infortuni di Leao, Ibra e Saelemaekers nel reparto avanzato del Milan

Il Milan che giovedì sfiderà il Lille in Francia per il match valido la prima gara di ritorno del girone di Europa League sarà orfano di Rafael Leao, Ibrahimovic e Saelemaekers.

Pioli (sostituito da Bonera) potrà tuttavia contare su un Hauge in più per il reparto avanzato. L’attaccante norvegese, alla seconda rete stagionale in maglia rossonera, sta diventando l’alternativa designata per la corsia mancina ce probabilmente vedrà in Francia Rebic dirottato nel ruolo di prima punta.