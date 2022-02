ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan giovanili, il programma del weekend: U15 e U16 a Vicenza. Tutti gli impegni delle squadre rossonere

Quindici squadre in campo nel penultimo weekend di febbraio: è sempre più ricco il programma del settore giovanile rossonero. Tante partite interessanti come quelle di U15 e U16, entrambe in campo a Vicenza sabato mattina ed entrambe impegnate per mantenere rispettivamente il primo posto nel girone. Tornano in campo diverse squadre per la prima volta nel 2022, tra cui Under 9, Under 10, Under 11, Under 12, più Under 11 e Under 13 femminili. A inaugurare il weekend sarà la Primavera di Mister Giunti, che affronterà sabato alle 13.00 la Roma capolista, dopo aver battuto il Torino in settimana. Riposa la Primavera Femminile, in concomitanza con la sosta per gli impegni della Nazionale.

L PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 19 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 3ª giornata di ritorno, Roma-Milan, ore 13.00 – Stadio delle Tre Fontane (Roma)

UNDER 12: 1ª giornata, Lombardia Uno-Milan, ore 14.00 – Comunale s. Ambrogio (Milano)

UNDER 10: 1ª giornata, Aldini-Milan, ore 14.30 – CS Aldini/Radice (Milano)

UNDER 16: recupero 1ª giornata di ritorno, Vicenza-Milan, ore 15.00 – Stadio Comunale Ceroni, Montegalda (VI)

UNDER 15: recupero 1ª giornata di ritorno, Vicenza-Milan, ore 15.00 – Campo Comunale, Vicenza (VI)

UNDER 11: 1ª giornata, Milan-Masseroni Marchese, ore 15.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 9: 1ª giornata, Milan-Alcione, ore 15.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 13: 5ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto, 16.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE : 5ª giornata di ritorno, Milan-Acc. Vittuone, ore 16.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 11 FEMMINILE: 1ª giornata, Ardor Bollate-Milan, ore 17.00 – CS Mons. Sala (Bollate)

DOMENICA 20 FEBBRAIO

UNDER 13 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Città di Vigevano, ore 10.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 18: 4ª giornata di ritorno, Milan-Ascoli, ore 11.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno, GS Bresso-Milan, ore 11.00 – CS Parrocchiale (Bresso)

UNDER 14: 5ª giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 15.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 17 : 6ª giornata di ritorno, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 – Antistadio Hellas Verona (Verona)