Questa sera il Milan affronta il Genoa nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Per Shevchenko, però, filtra aria di addio. Lo riporta la Gazzetta della Sport in edicola questa mattina.

L’ucraino potrebbe essere sostituito da Labbadia anche in caso di successo contro i rossoneri.