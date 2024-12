Milan Genoa, si vive in un ‘paradosso’: Fonseca normalizza, il tifo protesta

Milan Genoa, squadra contestata dopo il pareggio per 0-0, ma per Paulo Fonseca l’atteggiamento visto in campo è solo positivo

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Milan Genoa è stata l’occasione, a fine partita, per contestare la squadra rossonera dopo una prima metà di stagione non positiva. Nonostante ciò le dichiarazioni di Fonseca ha fine partita sono state diverse dalla situazione che si è vissuta al triplice fischio.

Il giornale infatti parla di ‘paradosso‘. L’allenatore portoghese ha esaltato l’atteggiamento dei giocatori in campo, che secondo le sue parole hanno dato tutto per provare a vincere la partita.