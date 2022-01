Milan Genoa, i precedenti in Coppa Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovedì 13 gennaio il Milan torna in campo a San Siro: di fronte il Genoa per la partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Questi i precedenti nella competizione, pubblicati dalla Lega Serie A:

«Il Genoa ha vinto soltanto una delle precedenti cinque sfide di Coppa Italia contro il Milan (2N, 2P): successo che risale al replay della semifinale dell’edizione 1936/37, competizione poi vinta dai liguri.

Il Milan è imbattuto in casa, contro il Genoa, in Coppa Italia, grazie a due vittorie (nel 1979 e nel1982) e un pareggio (nel 1937)».