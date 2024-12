Milan Genoa, dalla festa ai fischi: non bastano gli ex campioni rossoneri!

Milan Genoa, dalla festa ai fischi: non basta la parata degli ex campioni rossoneri prima dell’inizio della partita. Il racconto

Come evidenzia La Repubblica questa mattina, Milan Genoa doveva essere una festa e si è trasformato nell’opposto. La squadra di Fonseca non è riuscita a sbloccare la gara, finita in pareggio per 0-0 e condannando i rossoneri all’ottavo posto in classifica.

Tripudio di fischi dalla Curva, che ha anche contesta la società americana, sia dentro che fuori lo stadio. Adesso il ricordo dei festeggiamenti è già svanito, per lasciare spazio ad una situazione ricca di tensione.