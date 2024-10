Milan Futuro, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: in due salteranno il match col Perugia per squalifica. La situazione

Il Milan Futuro non avrà due giocatori per il prossimo match di campionato col Perugia.

Il Giudice Sportivo della Serie C, infatti, ha annunciato che sia Ballo-Touré che Jimenez salteranno la partita in programma domenica alle 12:30 allo Stadio Renato Curi in Umbria per squalifica. Assenze pesanti per Bonera in un momento di crisi nera, visto che il Milan Futuro è ultimo in classifica.