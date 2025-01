Milan Futuro, gennaio impegnativo per Bonera: da oggi ricomincia la corsa per la salvezza. Il calendario delle partite

Il Milan Futuro riprenderà la sua corsa per la salvezza da oggi pomeriggio dopo la pausa invernale.

Ecco il calendario delle partite che la squadra di Bonera giocherà in questo mese di gennaio in Serie C.

CALENDARIO MILAN FUTURO – Quattro partite – tutte di domenica – in programma nel primo mese dell’anno per i giovani rossoneri guidati da Mister Bonera, appuntamenti tutti per un girone di ritorno in cui cercare prestazioni e punti per risalire la classifica. Suggestiva la trasferta marchigiana contro l’Ascoli, un’avversaria che evoca ricordi passati.