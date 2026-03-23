Milan Futuro, Federico Colombo prolunga il suo contratto! Ufficiale. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il settore giovanile dei rossoneri continua a produrre profili di altissimo spessore, confermandosi uno dei serbatoi più fertili del calcio italiano. In queste ore, il club di via Aldo Rossi ha formalizzato una mossa strategica per il proprio domani: Federico Colombo ha rinnovato il suo contratto. Il giovane difensore centrale classe 2007, pilastro della formazione Primavera, si lega ancora di più ai colori del Diavolo, inserendosi perfettamente nel progetto tecnico di Milan Futuro.

I numeri di una crescita costante nel vivaio meneghino

Federico Colombo, difensore moderno dotato di grande senso della posizione e abilità nell’impostazione, è ormai da nove stagioni parte integrante della famiglia milanista. Sotto la guida di mister Giovanni Renna, tecnico esperto nella valorizzazione dei giovani che sta guidando la Primavera con ottimi risultati, il ragazzo ha collezionato ben 25 presenze stagionali.

Il suo percorso non si ferma però alla categoria giovanile: Colombo ha già iniziato a respirare l’aria del calcio dei grandi, collezionando cinque convocazioni in Serie D. Sebbene non sia ancora arrivato l’esordio ufficiale sul campo in prima squadra, la sua presenza fissa tra i convocati testimonia la grande fiducia che la società ripone in lui. Il comunicato della società milanista recita:

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Federico Colombo. Il difensore continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, iniziativa dedicata alla crescita dei nostri talenti”.

La strategia di mercato firmata Igli Tare e Massimiliano Allegri

Il rinnovo di un prospetto così interessante rientra nella visione a lungo termine del DS Igli Tare. Il dirigente albanese, architetto del mercato del club meneghino e noto per la sua capacità di scovare talenti prima della concorrenza, considera la difesa un reparto fondamentale su cui investire. Tare sta lavorando instancabilmente per assicurare ai rossoneri una base solida e futuribile, coordinandosi costantemente con l’area tecnica.

Dello stesso avviso è l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, stratega plurititolato famoso per il suo pragmatismo e per la capacità di inserire gradualmente i giovani in contesti competitivi, segue con estrema attenzione le evoluzioni di Milan Futuro. La filosofia di Allegri è chiara: qualità e disciplina tattica sono i requisiti necessari per vestire la maglia del Diavolo, e Colombo sembra possedere entrambi i requisiti.

Un investimento per il domani del Diavolo

Blindare Federico Colombo significa proteggere un patrimonio tecnico che potrebbe presto bussare alle porte della prima squadra. In un mercato sempre più globale, la capacità dei meneghini di valorizzare i prodotti del proprio vivaio rappresenta un vantaggio competitivo non indifferente. Con la firma odierna, il Milan ribadisce la propria volontà di tornare ai vertici puntando sulla continuità e sulla freschezza atletica dei propri ragazzi.