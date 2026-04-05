Milan Futuro, Bartesaghi sicuro: «Percorso importantissimo, tanti si perdono. Seconde squadre utili? Assolutamente sì»

Milan Futuro è una questione che fa discutere, sul tema ha detto la sua anche Davide Bartesaghi a La Gazzetta

Da quando esiste Milan Futuro non è stato esente da critiche e per i soldi e per i risultati che non stanno arrivando. Ma in difesa della seconda squadra rossonera è andato un calciatore che ci ha militato e che ora è un titolare di Max Allegri, ossia Davide Bartesaghi. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

MILAN FUTURO «È stato un percorso importantissimo. Dopo aver giocato in Primavera, tanti ragazzi rischiano di perdersi. Senza la squadra Under 23 magari avrei dovuto cambiare club e città, potevo anche io non trovarmi bene, dover cambiare ancora e ancora. L’ambiente altrove è diverso, è inevitabile. Con Milan Futuro è stata tosta all’inizio, poi si è rivelata una tappa determinante. Il progetto della società è quello di far crescere i ragazzi e lì puoi farlo: non è la Serie A, ma neppure la Primavera. Giochi in ambienti caldi, contro giocatori d’esperienza, aumenta la pressione».

SECONDE SQUADRE UTILI? «Per quanto mi riguarda, assolutamente sì. Il club ha fatto un grande investimento, noi ragazzi del Milan ci siamo passati quasi tutti e in futuro potremo ritrovarci qui, insieme, tra i grandi».

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