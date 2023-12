Milan Frosinone, piovono conferme: Pioli ha preso quella decisione su Theo Hernandez! ULTIMISSIME

Milan-Frosinone, piovono conferme: Stefano Pioli ha deciso di schierare Theo Hernandez difensore centrale. Le ultime

Come riportato da Matteo Moretto, piovono conferme sulle scelte di formazione di Stefano Pioli per quanto riguarda la difesa del Milan in vista della gara di questa sera col Frosinone.

Il tecnico ha deciso di schierare Theo Hernandez difensore centrale insieme a Tomori, con Calabria a destra e Florenzi, che ha vinto il ballottaggio con Bartesaghi, a sinistra.