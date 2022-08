Milan, focus difensore: Gabbia non parte. Si attende un’occasione

Il Milan lavora anche per aggiungere un tassello alla rosa nel reparto difensivo. Le ultime novità di mercato

Il Milan, oltre al reparto di centrocampo, punta ad aggiungere un elemento anche in difesa. In attesa di accelerare sulla trattativa giusta, il club rossonero ha bloccato la cessione in prestito di Matteo Gabbia. Il classe ’99 resterà a disposizione di Pioli.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Maldini e Massara attendono l’occasione giusta dal mercato. La volontà è quella di andare su un profilo low cost, concentrando la maggior parte del budget per il centrocampista.