Milan femminile: una stagione incredibile e ora si punta alla storia

Milan femminile: che stagione sin qui disputata dalle rossonere, che ora vedono la possibilità di scrivere una grande pagina di storia

Stagione strabiliante del Milan femminile, che giunge al big match scudetto contro la Juventus nel miglior modo possibile, fresco di 13 vittorie su 14 disponibili e una media gol nelle ultime tre partite di Serie A pari a 4,00.

Gli ingressi di Veronica Boquete e Yui Hasegawa hanno fatto il resto. L’asticella è salita notevolmente e ora si punta al colpo grosso.

L’OBIETTIVO STAGIONALE

Inizialmente la società rossonera aveva chiesto un miglioramento della posizione rispetto allo scorso anno, dunque, la qualificazione alla prossima Champions League (secondo posto): obiettivo raggiunto grazie alle importantissime vittorie nello scontro diretto con Roma, Fiorentina e Sassuolo. Una solidità di gruppo che è cresciuta a poco a poco e infine consolidata dal trionfo di San Gimignano (campo ostico per tutte le big e mai espugnato nelle ultime due stagioni dalle rossonere), forse il vero match decisivo per ambire a qualcosa in più.

A CACCIA DELLA GLORIA

Ora il Diavolo è distante 8 punti dal Sassuolo (terzo) e si trova come da programma a tre lunghezze da Girelli e compagne. Oggi, Ganz vuole scrivere una pagina di storia, dopo aver autografato diversi libri e diari di quando militava come giocatore. Per il tecnico milanista è forse la partita della consacrazione di un cammino trionfante che aspetta solo di concludersi con…