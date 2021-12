Milan femminile: tra mercato e Supercoppa, la chiave per l'Europa è...

Il Milan femminile chiude il girone di andata di Serie A con un amaro quinto posto, ma la UWCL non è lontana e dunque…

La vittoria netta contro l’Hellas Verona ha chiuso l’anno 2021 del Milan femminile. Le rossonere si qualificano ai quarti di Coppa Italia e conquistano l’ottava clean sheet della stagione.

È chiaro che nel 2022 il Diavolo dovrà tornare a correre anche in Serie A per sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League. La classifica attualmente non sorride a Ganz, visto l’attuale amaro quinto posto, ma l’Europa è paradossalmente distante solo 3 punti: fondamentale sarà vincere contro le grandi (Roma, Sassuolo e Inter) nel girone di ritorno. Sin ora Bergamaschi e compagne hanno raccolto solo un punto negli scontri diretti.

Insomma da ora in poi sono vietati ulteriori passi falsi, escludendo il possibile bonus contro la Juventus. È logico che senza la qualità di Veronica Boquete a centrocampo qualcosa mancherà e solo il mercato potrà riportare risultati e serenità tra i tifosi e non solo.

Chiaro che saranno importanti i dettagli: non dovrà essere solo un calciomercato di immagine ma dovranno giungere al Vismara profili mirati che possano sopperire ad eventuali assenze pesanti. In attacco per esempio Thomas è tornata a segnare ma dovrà confermarsi anche con squadre più attrezzate. Stapelfeldt ha dimostrato purtroppo di non essere la vera erede di Dowie. L’unico profilo che sta dando garanzia, escluso ovviamente quello di Valentina Giacinti, è Miriam Longo ma deve dimostrare ancora continuità. Nelle ultime ore è salito in cima alla lista di Elisabet Spina il nome di Martina Piemonte: giocatrice che ha verosimilmente numeri opachi, sulla quale la Fiorentina non è mai riuscita realmente a puntarci, sarà il rinforzo corretto? È ancora giovane, ha 24 anni e tecnicamente avrebbe ancora grandi margini di crescita.

Per quanto riguarda il centrocampo sarebbe vicina all’addio Claudia Mauri. L’azzurra non ha trovato spazio tra le file rossonere quest’anno, a causa anche di diversi problemi fisici che l’hanno costretta a restare ai box per diverso tempo. Ma arriviamo ad Alia Guagni: a dirla tutta nel 3-4-2-1 di Ganz non vi sarebbe posto a sufficienza per l’ex viola, vista la presenza di ben quattro giocatrici di ruolo come Bergamaschi, Tucceri, Thrige Andersen e Rizza ma il suo carisma e la sua voglia di Serie A, dopo la parentesi di Madrid, potrebbero essere duttili alla causa rossonera, senza contare la sua qualità maggiore: saper creare gruppo all’interno dello spogliatoio. Ha 34 anni non è più giovincella ma averla in squadra farebbe solo che bene. Detto in termini bellici: meglio con che contro.

A questo punto non resta che attendere buone notizie, ma in tempi ristretti perché alla semifinale di Supercoppa il countdown ha iniziato a girare.