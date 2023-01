Milan Femminile Parma: il dato che fa sorridere le rossonere

Riparte la Serie A Femminile con la prime partite del 2023. Domenica nel lunch match il Milan affronterà il Parma

Riparte la Serie A Femminile con la prime partite del 2023. Domenica nel lunch match il Milan affronterà il Parma.

C’è un dato che fa sorriedere le rossonere: secondo i dati Opta Il Milan ha vinto la prima partita di gennaio in Serie A in tre delle quattro precedenti stagioni. L’unica di queste gare che ha perso – e in cui ha concesso gol – è stata contro l’Empoli il 12 gennaio 2020 (1-2 in casa).