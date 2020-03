Milan femminile, Monica Mendes: «Restate a casa, torneremo presto»

Milan femminile: Monica Mendes, in diretta su Instagram, risponde a qualche domanda dei tifosi sull’emergenza coronavirus

Il Milan femminile in questi giorni non si è allenato, vista l’emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia e il resto del Mondo. Monica Mendes, difensore rossonera, in diretta su Instagram, ha risposto a qualche domanda dei tifosi

Sulla quarantena: «È un momento difficile in Italia ma anche nel resto del Mondo, nel mio paese hanno chiuso tutti i voli. In queste giornate di sole è sempre bello fare due passi ma in questo momento, onde evitare il contagio bisogna restare a casa per proteggersi e aiutare gli altri. In casa puoi fare diverse cose, puoi guardare un film e restare più tempo con i tuoi familiari».

Sul tenere duro: «Non è facile restare in casa per troppo tempo. I social ora diventano l’unico mezzo di comunicazione. La cosa più importante in questo periodo è seguire le norme che il governo ha stabilito: restare ad un metro di distanza dall’altro, evitare luoghi chiusi come cinema o pub, non toccarsi gli occhi con le mani, una volta usciti dal locale. Dobbiamo essere forti».

Sul ritorno del Milan femminile: «La situazione coronavirus, ora, è in primo piano ma state tranquilli, torneremo più forti insieme».