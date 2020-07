Milan femminile: le rossonere proseguiranno la preparazione a Tarvisio

Il Milan femminile di Ganz proseguirà la preparazione in vista della prossima stagione a Tarvisio. Ecco quando

Il Milan femminile ha iniziato a preparare la stagione 2020/2021 al Centro Sportivo Vismara. La formazione di Maurizio Ganz ha un solo obiettivo: migliorare il piazzamento della scorsa stagione e qualificarsi quantomeno alla prossima Champions League 2021/2022.

Le rossonere dal 25 luglio al 4 agosto andranno in ritiro a Tarvisio e non a Ponte di Legno come nella passata annata. A seguire il gruppo rossonero in terra friulana potrebbe esserci anche…