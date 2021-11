Milan Femminile, le rossonere convocate con le proprie nazionali

Tante giocatrici del Milan Femminile saranno impegnate in questa pausa con le rispettive nazionali. A cominciare da Giacinti, Bergamaschi e Giuliani, pronte ad indossare la maglia azzurra così come Miriam Longo, che però è aggregata all’Under 23.

Ten Rossonere will be away on international duty 🔟

Italy 🇮🇹

Bergamaschi

Giacinti

Giuliani

Italy U23 🇮🇹

Longo

Slovakia 🇸🇰

Korenčiová

Iceland 🇮🇸

Árnadóttir

Israel 🇮🇱

Selimhodzic

Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Grimshaw

Lithuania 🇱🇹

Jonušaitė

Spain U23 🇪🇸

Codina#FollowTheRossonere pic.twitter.com/tcfIhoV1YY

— AC Milan (@acmilan) November 22, 2021