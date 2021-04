Milan femminile-Inter: le formazioni ufficiali, titolare ancora Vitale

Milan femminile-Inter: le formazioni ufficiali della semifinale di ritorno di Coppa Italia, ecco le scelte dei due allenatori

Milan femminile-Inter: le formazioni ufficiali del match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma questa mattina.

Milan femminile (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Vitale; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza; Spinelli, Morleo, Kulis, Mauri, Salvatori Rinaldi, Tamborini, Rizza, Rask. Allenatore: Maurizio Ganz.

Inter (4-3-3): Gilardi; Bartonova, Debever, Alborghetti, Brustia; Catelli, Simonetti, Rincón; Marinelli, Møller, Mauro. A disposizione: Aprile, Marchitelli, Baresi, Auvinen, Pavan, Gallazzi, Tarenzi, Passeri, Vergani. Allenatore: Attilio Sorbi.