Milan Femminile, Grimshaw RACCONTA la gioia di essere capitano: «É surreale, quando me lo hanno detto..»

Christy Grimshaw è il nuovo capitano del Milan Femminile. Le sue parole sull’orgoglio di indossare la fascia alla BBC

Le parole di Christy Grimshaw da nuovo capitano del Milan Femminile. Ecco cosa ha detto la rossonera alla BBC sull’orgoglio di indossare la fascia:

LE PAROLE – «La società mi ha detto: “TU SARAI IL NOSTRO CAPITANO” – sono scoppiata in lacrime. È stato un momento veramente emozionante per me. Lo dico perché so quanto significa per me ma allo stesso tempo ero veramente imbarazzata. Immagina tutte le emozioni. Per me essere una scozzese in Italia, capitano del Milan, è qualcosa di surreale.»