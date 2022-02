Milan Femminile, il messaggio del club per le rossonere in Nazionale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

È in corso l’Algarve Cup con 4 rossonere impegnate con l’Italia Femminile. Il Milan sui social ha dedicato loro un messaggio

È in corso l’Algarve Cup con 4 rossonere impegnate con l’Italia Femminile. Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile e numero 1 della Nazionale Italiana, ha postato sul suo profilo Twitter una foto assieme alle compagne in rossonero e in azzurro Bergamaschi, Guagni e Piemonte.

Il club ha ritwittato il messaggio aggiungendo un commento di risposta: «Ci mancate, tornate presto»