Milan femminile, Ganz: «Dobbiamo continuare a vincere»

Il tecnico del Milan femminile Maurizio Ganz ha commentato la netta vittoria ottenuta dalle rossonere contro il Napoli

A fine partita la soddisfazione di Maurizio Ganz: «Sulla carta era una sfida insidiosa, ma l’abbiamo approcciata nella maniera giusta. È stata una partita impeccabile mentalmente, tatticamente e fisicamente. Devo fare i complimenti a tutte le ragazze: chi ha giocato, chi è subentrata e chi purtroppo oggi non ha giocato nemmeno un minuto. Non dobbiamo mollare. È ancora lunga, nonostante i punti di vantaggio, ma ci siamo«

«Per inseguire quell’obiettivo non ti puoi fermare un attimo. Dobbiamo continuare a vincere, per quanto possibile. Abbiamo otto punti di vantaggio, mancano quattro gare: non rimangono tanti punti a disposizione ma abbiamo un calendario durissimo dopo l’Inter in Coppa Italia sabato prossimo. Sono felice, otto punti sono tanti ma sono anche pochi perché ancora mancano delle partite», ha concluso il Mister.

Fonte: acmilan.com