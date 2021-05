Milan femminile: esordio dal primo minuto in Serie A per Selena Babb

Milan femminile: esordio dal primo minuto in Serie A per Selene Babb, terzo portiere in gerarchia nella rosa rossonera

Tra pochi istanti il Milan femminile scenderà in campo nel match valido per la penultima giornata di Serie A, gara che può valere la qualificazione alla prossima Uefa Women Champions League, in caso di pareggio o vittoria contro il Sassuolo di Giampiero Piovani.

Esordio dal primo minuto in campionato per Selena Babb, terzo portiere in gerarchia nella rosa di Maurizio Ganz. L’ex Sporting Huelva ha già disputato un’ottima partita in Coppa Italia contro l’Orobica, con Giacinti e compagne trionfanti 0-4.