Milan Femminile, Dowie: «Amo ogni minuto con la maglia rossonera»

Natasha Dowie, nuovo acquisto per l’attacco del Milan Femminile, ha pubblicato un post su Twitter parlando dei primi giorni con la maglia rossonera

Natasha Dowie, nuovo acquisto per l’attacco del Milan Femminile, ha pubblicato un post su Twitter parlando dei primi giorni con la nuova maglia rossonera sulle spalle: «Prima settimana di allenamento con il Milan. Ho amato ogni minuto e non vedo l’ora che inizi la stagione».

First week of training with @acmilan … loved every minute 🏃‍♀️💪🏽🥵… can’t wait for the season to start