Milan Femminile, l’esplosione di Dompig spinge Thomas all’addio?

Nelle ultime due partite del Milan Femminile si è messa in evidenza Dompig. Un fattore che potrebbe far pensare all’addio di Thomas

Come riportato da TCF la francese ha il contratto in scadenza quest’estate e in vista del prossimo calciomercato estivo potrebbe non rinnovare e salutare il club