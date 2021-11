Milan femminile: domenica sfida all’Empoli, le ultime dal Vismara

Domenica il Milan femminile affronterà l’Empoli nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. Ecco le ultime dal Vismara

Domenica il Milan femminile sfiderà l’Empoli nel match valido per l’ottaca giornata di Serie A. Le rossonere, dopo il trionfo contro la Fiorentina, vogliono proseguire la striscia positiva e ottenere altri tre punti fondamentali per la corsa al secondo posto, chiave Champions League.

Maurizio Ganz spera di recuperare Refiloe Jane, out contro la Viola per un fastidio alla caviglia destra. Ancora qualche dubbio in avanti con il ballottaggio Giacinti-Longo. Presente Thomas dal primo minuto. Intoccabile la difesa con il trio Codina-Agard-Fusetti. Ecco la probabile formazione:

Milan femminile (3-4-2-1): Giuliani; Codina, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Jane, Adami, Tucceri; Thomas, Stapelfeldt; Giacinti.