Milan femminile: contro la Roma può essere decisiva per la UWCL, il motivo

Oggi il Milan femminile avrebbe la possibilità di chiudere in via definitiva le pratiche per la qualificazione alla prossima Uefa Women Champions League.

Infatti, in caso di vittoria della formazione allenata da Maurizio Ganz contro la Roma e di contemporaneo stop (pareggio o sconfitta) del Sassuolo a Verona, Giacinti e compagne consolidarebbero il secondo posto e dunque potrebbero successivamente concentrarsi totalmente verso la finale di Coppa Italia.