Il Milan Femminile potrebbe perdere Codina a fine stagione: si intensificano le voci di un ritorno al Barcellona

Laia Codina si appresta a tornare al Barcellona a fine stagione. Come riportato da Diario Sport infatti, alla fine del prestito in rossonero la calciatrice tornerà in Spagna.

In programma per lei anche un rinnovo del contratto.