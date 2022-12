Milan Femminile, Asllani in crescita rispetto al Real e non è finita..

Il Milan Femminile ha vissuto una prima parte di stagione da montagne russe, come l’ha definita Ganz, tra le certezze c’è Asllani

L’attaccante svedese arrivata dal Real Madrid, rispetto alla stagione vissuta in Spagna si è già nettamente migliorata: in 11 partite ha collezionato 7 gol e 0 assist al contrario dei numeri della stagione 2021-22 in Liga dove ha collezionato 17 presenze 3 gol e 0 assist