Milan Femminile: successo con manita in amichevole per le rossonere

Successo per le rossonere nel match amichevole contro la Svizzera Under 19. 5 reti a 0 per il Milan Femminile in una gara che ha dato conferme in vista del prossimo impegno in campionato.

A segno, nella manita rifilata alla Svizzera Under 19, Thomas e Tucceri, con Stapelfeldt assoluta protagonista grazie ad una tripletta che sigilla il risultato finale.