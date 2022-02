Milan, ecco quando Lazetic entrerà in gruppo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha spiegato qual è il percorso che Lazetic deve affrontare prima di entrare definitivamente in gruppo

LAZETIC – «Appena arrivati i giocatori fanno test sulla condizione. Indietro, ha bisogno di un lavoro personalizzato per non infortunarsi. 1 settimana 10 giorni per rientrare in gruppo. Un ragazzo interessante con belle caratteristiche ma che dobbiamo ancora scoprire».