AC Milan e PUMA presentano un nuova collezione di streetwear ispirata alla subcultura milanese dei Paninari

AC Milan e PUMA portano la loro partnership a un nuovo livello con la presentazione di una collezione streetwear ispirata alla subcultura milanese dei Paninari.

La celebre subcultura dei Paninari ha stabilito un nuovo codice per i giovani milanesi degli anni ’80, creando un nuovo stile – caratterizzato da colori vivaci – che li differenziava dai propri coetanei. L’attenzione per i dettagli tipica dei Paninari contraddistingue anche l’ultima collezione PUMA x AC Milan, che reinterpreta e riaccende quello stile così iconico in favore di una nuova generazione.

Con questa nuova collezione streetwear, PUMA e AC Milan offrono uno sguardo personale e intimo al Club fondato nel 1899, rendendo omaggio al fenomeno culturale dei Paninari, un look popolare che si è presto diffuso anche fuori da Milano e dall’Italia ed è diventato una delle principali influenze della moda degli anni ’80, creando uno stile che ancora oggi continua a essere un riferimento per designer e fashionisti – ulteriore testimonianza dello status di Milano come città di trendsetting e una delle capitali mondiali della moda.

La collezione si compone di capi d’abbigliamento casual come T-shirt e hoodies, di silhouette sartoriali e capi cut-and-sew quali pantaloni e polo a maniche lunghe, oltre a capi d’abbigliamento outerwear come puffer jackets.

Accanto all’abbigliamento, la collezione PUMA x AC Milan offre due versioni delle sneakers PUMA RX-737 e PUMA Weekend, entrambe con la scritta “Solo Con Te”.