Milan e Bologna lontani dall’accordo, Maldini non ci sta

Lontanissimi dall’accordo Milan e Bologna dal trovare l’accordo per il trasferimento

Lontanissimi dall’accordo Milan e Bologna dal trovare l’accordo per il trasferimento di Orsolini a Milano. I rossoblu chiedono 20 milioni di euro per far partire il ragazzo finito nell’orbita del club rossonero. A Stefano Pioli serve un esterno destro d’attacco cha sappia utilizzare il piede sinistro.

Tuttavia, a queste condizioni Maldini non è disposto a sborsare l’intera cifra richiesta dagli emiliani.