Milan e Atalanta definiscono un’operazione, i dettagli

Milan e Atalanta avrebbero trovato un accordo di massima per un’operazione di mercato. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti

Milan e Atalanta avrebbero trovato un accordo di massima per un’operazione di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri non verseranno 8 milioni per Ilicic ma rinunceranno agli introiti dall’eventuale cessione di Pessina.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per limare i dettagli della trattativa.