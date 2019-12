Milan, dopo Ibra anche Todibo: pronta l’offerta dei rossoneri

Il Milan dopo aver chiuso per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic mette la freccia anche per Jean-Clair Todibo del Barcellona

Il sì di Zlatan Ibrahimovic, il cui arrivo in Italia è previsto per i primi giorni di gennaio, potrebbe non essere l’unica notizia di calciomercato importante oggi per il Milan: i rossoneri hanno infatti fatto passi avanti anche per portare a Milanello il difensore classe ’99 del Barcellna Jean-Clair Todibo.

Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera infatti i rossoneri starebbero valutando quale sarà il valore della nuova proposta da avanzare al club blaugrana per il difensore: sarà sempre prestito con obbligo di riscatto.