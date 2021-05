Milan, domenica l’ultima gara casalinga di una stagione stranissima

Il Milan giocherà domenica contro il Cagliari l’ultima gara stagionale tra le mura di San Siro. Un’annata casalinga davvero particolare

Restano due giornate da disputare e la penultima gara di Serie A coincide con l’ultima apparizione casalinga del Milan. In circostanze del genere solitamente si parla di ultimo saluto ai tifosi e di arrivederci al prossimo campionato, cose che non possono accadere in questo momento: sia perché, purtroppo, lo stadio di San Siro è rimasto a porte chiuse quasi per l’intera stagione tranne le prime gare giocate con 1000 spettatori; sia perché con l’obiettivo finale non ancora conquistato il Diavolo rimarrà concentrato anche sulla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Domenica sera Milan-Cagliari, proprio come l’ultima partita dello scorso campionato. In ogni caso i tifosi in questa stagione hanno più volte trovato il modo giusto per esserci.

In occasione del Derby di andata, con motorini e mascherine, i ragazzi della Curva rossonera e i tifosi milanisti in generale hanno accompagnato a mo’ di corteo il pullman della squadra verso San Siro, suscitando una favorevolissima impressione tra i giocatori. Il 23 dicembre, a due giorni dal Natale, tutto viale Caprili è stato illuminato dalle luci dei milanisti proprio al passaggio del pullman rossonero diretto allo stadio per Milan-Lazio.

Tifosi a Milanello anche il sabato precedente il Derby di ritorno, ma soprattutto la domenica della grande sfida. Cori e bandiere a Milanello per la partenza della squadra verso Torino per la gara con la Juventus. E poi è andato tutto bene.